Cidades Decisão da Justiça sobre superlotação nunca foi cumprida Tolerância determinada pela Justiça para a Central de Triagem nunca foi obedecida pelo Estado. MP-GO quer relaxamento de prisões para adequar situação

O Centro Regional de Triagem do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia nunca esteve dentro da lotação limite definida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO). Desde a época da sua inauguração, no final de 2014, até os dias atuais, a unidade prisional, que funciona como uma espécie de porta de entrada do sistema penitenciário, sempre esteve superlotada. Es...