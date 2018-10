Cidades Deam recebe novas denúncias do médico suspeito de importunação sexual no Cais do Bairro Goiá De acordo com o delegado auxiliar, as supostas vítimas serão interrogadas para que novos inquéritos sejam abertos

Novas denúncias contra o médico suspeito de importunar sexualmente uma paciente no Centro de Atenção Integrada à Saúde (Cais) do Bairro Goiá foram feitas à Delegacia Especializa de Atendimento à Mulher (Deam). De acordo com a Polícia Civil (PC), as novas acusações, semelhantes à feita pela paciente atendida na última segunda-feira (15), são de mulheres que resolveram d...