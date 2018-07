Cidades De médico com cobertura na Barra da Tijuca a foragido da Justiça. Quem é o Doutor Bumbum? O médico Denis Cesar Barros Furtado, de 45 anos, é acusado de ter matado a bancária Lilian Calixto durante a realização de um procedimento estético. Nas redes, fazia propaganda dos seus serviços

De Doutor Bumbum com endereço em cobertura na Barra da Tijuca a foragido da Justiça, com foto no Portal dos Procurados e R$ 1 mil de recompensa por informações que levem a seu paradeiro. A vida mudou muito rapidamente para o médico Denis Cesar Barros Furtado, de 45 anos. Desde o último domingo, ele é caçado pela Polícia Civil do Rio sob acusação de ter matado a bancária L...