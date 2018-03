Danila Guimarães é denunciada por estelionato e uso de documento falso para receber pensão do pai

O Ministério Público Federal (MPF) em Goiás denunciou, nesta quinta-feira (8), a empresária Danila Guimarães pelos crimes de estelionato e uso de documento falso praticados contra a Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda em Goiás. Segundo a denúncia, a digital influencer teria tentado dar continuidade ao recebimento de pensão pela morte do pai, ex-servidor público federal, falecido em 1978.

O benefício, de acordo com súmula do Tribunal de Contas da União, tem como requisito o estado civil de solteira e que não exerça cargo público de natureza permanente. Consta na denúncia que, a partir de 2012, Danila constitui união estável com o empresário Sérgio Seba Rassi, situação esta equiparável ao casamento nos termos da Constituição da república e do Código Civil.

A Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda em Goiás solicitou que a empresária apresentasse declaração de inexistência de união estável e comprovante dos valores recebidos a qualquer tipo de remuneração, aposentadoria ou pensão, bem como valores recebidos a título de propriedade ou sociedade em pessoa jurídica.

Em janeiro de 2017, segundo o texto, Danila declarou que não teria constituído, até aquela então, união estável como entidade familiar. No entanto, investigações apontaram que a empresária convive, desde 2012, em união estável. Além disso, declarou que seus rendimentos mensais não ultrapassariam 880 reais, omitindo a renda obtida por distribuição de lucros da pessoa jurídica da qual é sócia-administradora e com venda direta de mercadorias, que constitui a maior parte de seus rendimentos.

De acordo com o procurador da República Raphael Perissé, autor da denúncia, com a omissão dos fatos, Danila continuou a receber a pensão por morte de seu pai até maio de 2017, tendo embolsado R$ 732.456,88, valor que deve ser restituído aos cofres públicos, caso a empresária seja condenada, além de responder criminalmente pelos crimes de estelionato e uso de documento falso.

Ao O POPULAR, o empresário Sérgio Seba Rassi afirmou que o casal ainda não foi notificado oficialmente e só tomou ciência da denúncia após contato da reportagem. Rassi afirmou que Danila deverá se manifestar após tomarem conhecimento dos fatos.

Veja a denúncia na íntegra: