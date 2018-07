Cidades Dívidas podem suspender CNH Prevista no novo Código do Processo Civil, a decisão pode ser aplicada, inclusive, para garantir a quitação de débitos trabalhistas. Medida vem se popularizando entre magistrados

Por unanimidade de votos, a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) decidiu sobre a validade da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em caso de dívidas. A decisão, que não é inédita, também já foi adotada pelo Tribunal Regional do Trabalho de Goiás (TRT) 18ª Região em casos de dívidas trabalhistas e está prevista no novo Código ...