Cidades Dívidas com OSs da saúde somam 283 milhões Valor se refere ao que o governo estadual deve para 18 unidades terceirizadas até o mês de setembro. No começo desta semana, montante estava em R$ 294 milhões

A dívida do governo estadual com as organizações sociais (OSs) que administram 17 unidades de saúde em Goiás é de R$ 283,2 milhões até a última quarta-feira, dia 17, considerando os dados disponibilizados até setembro no Portal da Transparência da Secretaria Estadual de Saúde (SES). Dois dias antes, a mesma dívida estava em R$ 294,5 milhões. No dia 1º de outubro, ain...