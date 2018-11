Cidades Dívida com empresa responsável por tornozeleiras eletrônicas cresce e chega a R$ 6,5 milhões Empresa responsável pelo serviço voltou a notificar governo estadual ameaçando suspender monitoramento na segunda-feira. 4 mil usam equipamento

A dívida do governo goiano com a empresa Spacecom Monitoramento, responsável pelo monitoramento de reeducandos que utilizam tornozeleiras eletrônicas, já chega a R$ 6,5 milhões. A falta de pagamentos levou a empresa a notificar a Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP) sobre a suspensão do acesso dos servidores do Estado aos dados. A DGAP informou que os...