Cutia é capturada em posto de gasolina, em Aruanã; veja vídeo

O Corpo de Bombeiros de Aruanã, município do Noroeste goiano, capturou, na manhã desta quinta-feira (25), uma cutia que estava em um posto de gasolina. Os bombeiros souberam do animal silvestre após aviso de funcionários do estabelecimento, feito por volta das 8h50. Os funcionários do local informaram que descobriram o animal quando este foi acuado por cachorros, tendo, i...