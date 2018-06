De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi chamada por conta de um fio de alta tensão que teria se soltado e caído sobre o telhado do posto de combustíveis, causando curtos-circuitos. Mas, conforme as informações, ainda ...

O Corpo de Bombeiros foi chamado, no fim da tarde de hoje (20), pra combater um possível princípio de incêndio próximo ao posto de combustível Vila Brasilia, na Avenida São Paulo com a Tapajós, no setor Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia.