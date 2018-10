Cidades Cultura será foco na reforma da Praça Universitária em Goiânia Local vai passar por nova revitalização que visa privilegiar e ampliar a exposição de esculturas a céu aberto. Projeto está em fase de conclusão na Seinfra para ser licitado

A Prefeitura de Goiânia planeja nova revitalização da Praça Universitária (a última foi em 2012), tradicional ponto turístico da capital. As principais mudanças previstas no projeto da Secretaria Municipal de Cultura (Secult) são a ampliação do museu a céu aberto de esculturas e a reestruturação do Palácio da Cultura, prédio com biblioteca que fica no meio da praça. ...