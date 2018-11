Cidades Cubanos são quase um terço no programa Mais Médicos em Goiás Goiás tem 198 profissionais de Cuba integrantes do programa do governo federal. País decidiu encerrar parceria com o Brasil após declarações do presidente eleito Jair Bolsonaro

Em Goiás, 29,5% dos integrantes do programa Mais Médicos, do governo federal, são cubanos. Os 198 trabalhadores da saúde estão distribuídos em 93 municípios do Estado. Sendo que Valparaíso, Aparecida de Goiânia e Luziânia são os que possuem a maior concentração destes. O número total de integrantes da iniciativa social é de 610 profissionais. Cumprida a decisão d...