Cidades Cubanos do Mais Médicos reclamam de abandono do Ministério da Saúde Cerca de 1,4 mil médicos do programa se casaram com brasileiros e têm a opção de continuar no País, mas sem garantia de trabalho

Pressionados por Cuba a voltar, profissionais recrutados para trabalhar no Mais Médicos que gostariam de permanecer no País se queixam de abandono de autoridades do Brasil. Cerca de 1,4 mil deles se casaram com brasileiros e, com isso, têm a opção de ficar com a situação regularizada. Se ficarem, porém, não têm garantia de trabalho. "A partir de segunda-feira estaremos d...