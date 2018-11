Cidades Cuba não aceitou condições para a continuidade do Mais Médicos, diz Bolsonaro Presidente eleito se pronunciou sobre o assunto pelo Twitter

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) disse, em seu perfil no Twitter, que a decisão de Cuba de romper o acordo do programa do Mais Médicos aconteceu porque Havana não aceitou as condições pedidas pelo próximo governo. "Condicionamos à continuidade do programa Mais Médicos a aplicação de teste de capacidade, salário integral aos profissionais cubanos, hoje maior p...