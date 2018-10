Cidades Crise no Hugo: Após repasse da SES, paralisação dos profissionais termina nesta quinta-feira Eles estavam paralisados desde a última terça-feira (23) por falta de repasses financeiros. Foram repassados R$ 2,5 milhões para quitar as folhas salariais

Após três dias de paralização, os profissionais do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) voltaram aos trabalhos no final da manhã desta quinta-feira (25). Os funcionários, de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores(as) do Sistema Único de Saúde no Estado de Goiás (Sindisaúde), estavam sem receber desde a última terça-feira (23), após 16 dias de atrasos na regulamen...