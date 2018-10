Cidades Crise hídrica está superada na região metropolitana de Goiânia Principal fonte de abastecimento da localidade, o Rio Meia Ponte apresentava nesta terça-feira (9) vazão de 5.699 l/s, índice quase 4 vezes maior do que o registrado no mesmo período do ano passado

O Rio Meia Ponte, principal fonte de abastecimento da Grande Goiânia, registrou nesta terça-feira (9) uma vazão de 5.699 litros por segundo (l/s) no ponto de captação da Saneamento de Goiás S/A (Saneago), a maior apurada desde o início do período de seca deste ano. O índice é quase quatro vezes (3,8) maior do que o registrado nessa mesma época em 2017, quando o rio ag...