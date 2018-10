Cidades Crise financeira do Estado atinge a Rede Itego Falta de repasses compromete pagamento de salários e motiva a paralisação de professores de Institutos Tecnológicos. Estado alega pendências jurídicas e administrativas

A crise financeira do Estado e o atraso nos repasses para as organizações sociais (OSs) atingem, agora, a rede de ensino tecnológico e profissionalizante. Os colaboradores dos Institutos Tecnológicos de Goiás (Itego) estão com os salários atrasados e em alguns locais, como em Catalão, Anápolis e em Goiânia, os professores já paralisaram as atividades. Muitos precisam...