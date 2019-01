Vida Urbana Crise faz aumentar o interesse do brasileiro em se mudar dentro do País Levantamento inédito FGV com 9 mil entrevistados mostra avanço de 36% na vontade de migrar de cidade; entre as novidades é a intenção ser maior na faixa mais rica e ser tão grande no campo quanto em áreas urbanas

"Crise é a oportunidade de meter as caras. Se você é solteiro, não tem trabalho e não está apegado a nada. Tem mais é de acelerar e ficar na frente daqueles que ficam se lamentando da crise". Jovem e solteiro, o empreendedor Ami Aram, de 27 anos, saiu do interior do Ceará para Brasília logo após se formar em tecnologia da informação, criou uma startup e hoje ganha três v...