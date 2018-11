Cidades Criminosos invadem hospital e matam paciente de 19 anos por engano Homens armados com pistolas e fuzis renderam médicos e enfermeiros que estavam plantão

Na madrugada desta sexta-feira (9), um rapaz foi assassinado a tiros enquanto estava internado na ala cirúrgica do Hospital Centenário em São Leopoldo, interior do Rio Grande do Sul. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que a vítima teria sido morta por engano. Informações preliminares da Polícia Civil apontam que criminosos invadiram hospital por volta das 3h...