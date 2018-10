Cidades Criminosos fazem arrastões e levam R$ 30 mil do dízimo de igrejas católicas Até a manhã desta quinta-feira (18), ninguém tinha sido preso

Igrejas católicas de quatro cidades do Vale do Ribeira, na região sul do Estado de São Paulo, foram invadidas por ladrões e tiveram furtado o dízimo - dinheiro de doações feitas pelos fiéis -, na madrugada de terça-feira, 16. Os ataques aconteceram em Eldorado, Sete Barras, Pariquera-Açu e Registro e a polícia suspeita que a mesma quadrilha fez u...