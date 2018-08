Cidades Criminosos explodem agência bancária durante madrugada em Caldas Novas Unidade de autoatendimento fica em uma galeria de lojas do município

Um grupo explodiu, na madrugada desta quinta-feira (2), um caixa eletrônico de um posto de autoatendimento do Banco do Brasil, em Caldas Novas, na região Sul do Estado. Segundo a Polícia Civil, a unidade fica em uma galeria de lojas no Setor dos Turistas. A explosão ocorreu por volta das 3 horas e destruiu parte do teto e a porta de vidro. A polícia recuperou cerca ...