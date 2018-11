Cidades Criminosos bloqueiam rodovia e explodem carro-forte na BR-040, em Cristalina Veículo de transporte de valores ficou completamente destruído

Atualizado às 19h30 Um carro-forte ficou completamente destruído após ser explodido por criminosos, na tarde desta segunda-feira (26). O ataque aconteceu no quilômetro 132 da BR-040, próximo à cidade de Cristalina, no Entorno do Distrito Federal. Quatro pessoas estavam no veículo e não sofreram ferimentos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os ...