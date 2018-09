Cidades Criminosos arrombam instituto do violeiro Almir Pessoa e furtam vários instrumentos Um violão, cinco violas e um computador foram levados do local; ainda não há informações sobre a autoria do crime; músico faz campanha nas redes sociais para tentar reaver os objetos

O Instituto de Viola Almir Pessoa (Ivap), localizado no Setor Oeste, se tornou mais um alvo de furto e vandalismo em Goiânia. A unidade, que promove educação musical, teve seis instrumentos e um computador levados do local, além de vários prejuízos provocados por arrombamentos de portas e de uma janela. O violeiro Almir Pessoa, dono do instituto, avalia as perdas...