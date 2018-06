Cidades Criminosos arrombam agência bancária e explodem caixa eletrônico em Caldas Novas Parte do teto do local desabou com a explosão. Pelo menos cinco pessoas participaram da ação, de acordo com a Polícia Militar (PM)

Um grupo de criminosos explodiu um caixa eletrônico de uma agência do Banco do Brasil, na madrugada deste sábado (23), em Caldas Novas, na Região Sul goiana. Segundo a Polícia Militar (PM), pelo menos cinco pessoas participaram da ação. Eles arrombaram a porta de vidro da agência bancária e usaram explosivos para detonar os caixas eletrônicos. Ainda de acordo c...