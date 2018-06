Cidades Crimes militares serão investigados pela própria PM de Goiás Portaria da Secretaria de Segurança Pública, baseada em lei federal, passa investigação de crimes cometidos por policiais militares para corregedoria da corporação. Medida gera críticas

Os crimes praticados por policiais ou bombeiros militares serão investigados exclusivamente pelas próprias corporações, com exceção dos crimes dolosos contra vida, como homicídio. A mudança foi regulamentada por uma portaria da Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO), publicada nesta segunda-feira (18) no Diário Oficial do Estado, e se baseia em uma polêmica...