Crianças ficam infestadas de carrapatos após passeio da escola no zoológico

Crianças voltaram para casa infestadas de carrapatos após um passeio da escola no Zoológico de Brasília, na última quarta-feira (11). As informações são do Metrópoles. A diretora da escola, Wilma Matos, contou que no dia seguinte do piquenique começou a receber telefonemas de pais contando que encontraram carrapatos pelos corpos dos filhos. “Ligamos para a adm...