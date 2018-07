Cidades Criança morre em capotamento na GO-060, entre Israelândia e São Luís dos Montes Belos Segundo o Corpo de Bombeiros, além da vítima fatal, também estavam no carro três adultos e um bebê de seis meses

Uma criança de três anos morreu em um grave acidente no km 141 da GO-060, entre Israelândia e São Luís dos Montes Belos, na tarde deste domingo (1º). Segundo o Corpo de Bombeiros, além da vítima fatal, também estavam no carro três adultos e um bebê de seis meses. De acordo com a corporação, a motorista, de 31 anos, perdeu o controle do veículo e saiu da pista. O carr...