Cidades Criança morre e dois ficam feridos após queda de avião de pequeno porte em Goiânia O acidente com a aeronave experimental aconteceu em uma área residencial, localizada próxima ao Aeroclube de Goiás, na saída para Inhumas

Uma criança morreu e duas pessoas ficaram feridas após a queda de um avião por volta das 16h30 deste sábado (11) no setor Jardim Vista Bela, em Goiânia. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o piloto Nehru El-Aouar, de 59 anos, estava acompanhado do mecânico Reginaldo Ernane do Amaral, e o filho dele, Davi Andrade do Amaral, de 1 ano. A corporação inform...