Cidades Criança morre atropelada por micro-ônibus em Cristalina Segundo relatado ao Corpo de Bombeiros, a criança passeava com o irmão quando soltou a mão dele e entrou na frente do veículo

Uma criança pequena morreu atropelada por um micro-ônibus na tarde desta segunda-feira (22), no Setor Noroeste de Cristalina, cidade que fica a 281 km de Goiânia. Segundo relatos de testemunhas ao Corpo de Bombeiros, a criança passeava com o irmão quando soltou a mão dele e entrou na frente do veículo. Quando o socorro chegou ao local, o menino já estava morto....