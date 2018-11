Cidades Criança morre após cair de motocicleta em Senador Canedo Mãe da menina que conduzia o veículo também caiu

Uma criança de 11 anos morreu e mãe dela ficou ferida após elas caírem de uma motocicleta, no fim da tarde deste domingo (4), na GO-403, em Senador Canedo, Região Metropolitana da Capital. Segundo uma testemunha que estava trocando o pneu do carro, a menina caiu da garupa da mãe, que perdeu o controle do veículo e também caiu. A criança morreu no local. Já a mulh...