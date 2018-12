Vida Urbana Criança morre afogada durante confraternização familiar em Trindade Menino foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu

Um menino de dois anos morreu afogado na piscina de uma chácara onde familiares confraternizavam na manhã deste domingo (23), no Setor Jardim Decolores, em Trindade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as pessoas que estavam no local só foram perceber o que tinha acontecido depois do ocorrido. Segundo a corporação, quando os bombeiros chegaram no local, a...