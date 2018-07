Cidades Criança fica gravemente ferida após ser atropelada na GO-040, em Goiânia Menino de 9 anos está sendo transferido para o Hospital de Urgências Governador Otálio Lage de Siqueira (Hugol)

Uma criança de 9 anos foi atropelada, na tarde desta terça-feira (31), na GO-040, no Setor Jardins Lisboa, na capital. O menino ficou gravemente ferido e há suspeita de que ele tenha sofrido traumatismo craniano. Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias do acidente ou sobre demais envolvidos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um helicóptero da cor...