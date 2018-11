Cidades Criança do Maranhão, internada em Goiânia, luta pela vida após se queimar em carvoaria Menino está internado em UTI do Hugol com lesões graves na maior parte do corpo. Mãe pede ajuda para custear as despesas de permanência na capital

Está internado desde o último sábado em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), João Miguel Silva Costa, de 5 anos, com queimaduras de terceiro grau na maior parte do corpo. O garoto veio de Imperatriz, no Sul do Maranhão, onde ficou sob tratamento intensivo desde o dia 14 deste mês após cair num b...