Cidades Criança deve ter feito 6 anos até 31 de março para entrar no fundamental, decide STF Ministros mantêm resoluções de conselho e também só será possível entrar na educação infantil com 4 anos completos até o mesmo prazo; decisão deve barrar ações, movidas sobretudo por pais, que já chegaram a derrubar a data de corte em 12 Estados

Por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que a criança precisa completar 6 anos até o dia 31 de março para ser matriculada no 1.º ano do ensino fundamental no País. O marco temporal já está previsto em resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE), mas era questionado pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Pais vinham conseguindo decisões judiciais e...