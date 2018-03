Criança de um ano morre atropelada pelo namorado da mãe, em Iporá

Uma criança de um ano e cinco meses de idade morreu na manhã desta quinta-feira (8), em Iporá, no centro goiano, ao ser atropelada pelo namorado da mãe. O caso está sendo tratado como um acidente e o homem, de 36 anos, foi detido por homicídio culposo (quando não há intenção de matar).

De acordo com o delegado Ramon Queiroz, que está a cargo do caso, a mãe, que tem 18 anos, passou a noite com a criança na casa do homem. Pela manhã, ele foi à garagem tirar o carro e, ao dar ré, acabou atropelando o menino.

“A investigação vai avançar no sentido de confirmar se realmente foi um acidente”, disse o delegado Ramon. “Posteriormente faremos uma reprodução simulada para apurar, mas a análise preliminar dos fatos e a lavratura do flagrante indicam que foi um homicídio culposo.”

Em depoimento, o homem contou que fez uso de maconha na noite anterior, mas se recusou a passar por exame toxicológico. Ele foi liberado após pagar fiança. A mãe da criança ainda não foi ouvida porque não tinha condições de prestar depoimento.