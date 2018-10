Cidades Criança de 8 anos morre baleada com tiro acidental do padrinho O autor do tiro manuseava a pistola dentro da casa da família quando acabou disparando contra o peito do afilhado

Uma criança de oito anos morreu com um tiro acidental na noite de domingo (28) em Ponta Grossa, interior do Paraná. Segundo a Polícia Militar (PM), o tiro partiu da arma que o padrinho do menino manuseava. O autor do tiro manuseava a pistola dentro da casa da família quando acabou disparando contra o peito do afilhado, relatou o tenente do Corpo de Bombeiros, Paulo ...