Vida Urbana Criança de 8 anos morre após ser atropelada na GO 080, em Nerópolis A vítima fatal estava acompanhada de outra criança de 11 anos em uma bicicleta

Atualizada às 15h04 Uma criança de 8 anos morreu e outra, de 11 anos, teve ferimento no braço após serem atropeladas por um caminhão na GO 080, em Nerópolis, Região Metropolitana de Goiânia, na manhã deste domingo (13). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as crianças estavam em uma bicicleta e foram atingidas pelo veículo quando o motorista fez uma curva. A...