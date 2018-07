Cidades Criança de 4 anos é resgatada e pai e avô são presos na barreira policial de Cristalina Menino foi sequestrado pela dupla, que utilizou uma arma de fogo. O jovem já está com a mãe em Varjão, no Distrito Federal

O pai e o avô de uma criança de quatro anos, que foi sequestrada na tarde de domingo (22), foram presos na barreira policial no município de Cristalina, no Entorno do Distrito Federal (DF). O menino foi resgatado e já está junto da mãe sem ferimentos. Segundo a Polícia Militar (PM), o garoto foi levado à força com a utilização de uma arma de fogo pela dupla da cas...