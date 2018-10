Cidades Criança de 11 anos é baleada na cabeça ao brincar com arma do pai A vítima e o irmão brincavam em casa quando encontraram a espingarda

Um menino de 11 anos foi baleado na cabeça enquanto brincava com uma espingarda, na noite desta segunda-feira (22), em Marcação, interior da Paraíba. O irmão desmaiou quando viu o garoto ferido e também precisou ser socorrido. De acordo com a polícia, a arma de onde partiu o tiro acidental pertence ao pai das crianças. A assessoria de imprensa do Hospital de Eme...