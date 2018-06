Cidades Criança de 10 anos morre com suspeita de raiva humana

Uma criança de 10 anos morreu com suspeita de raiva humana no Pará. Ela estava internada no Hospital Santa Casa, em Belém, e morreu na tarde de ontem. Sete casos da doença já foram confirmados no Estado e outros sete, incluindo o da criança, estão sob investigação. A Secretaria de Saúde do Pará informou que realizou a coleta de sangue do paciente, mas que o resultado d...