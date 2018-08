Cidades Criança atropelada enquanto soltava pipa, em Aparecida de Goiânia, respira com a ajuda de aparelhos Menino de 9 anos está em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hugol

Atualizado às 15h49 A criança de 9 anos que foi atropelada enquanto soltava pipa, no Residencial Araguaia, em Aparecida de Goiânia, na última terça-feira (31), está em estado grave no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). De acordo com o boletim médico emitido pela unidade de saúde na manhã desta quarta-feira (1º), o menino encontr...