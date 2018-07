Cidades Criança é ferida no peito depois de brincar com espingarda de chumbinho em Goianésia Menina de 11 anos foi atendida e transferida para Hugol, em Goiânia. Não há informações sobre estado de saúde dela

Uma menina de 11 anos ficou ferida após brincar com uma espingarda de chumbinho, na madrugada desta terça-feira (10), no setor Negrinho Carrilho, em Goianésia, no Centro do Estado. O Corpo de Bombeiros informou que a vítima estava em casa quando atirou no próprio peito. Ela foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento de Goianésia (UPA) e de lá, foi transferida p...