Crea-GO faz visita ao Parque Mutirama em Goiânia

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (Crea-GO) esteve com uma equipe técnica nesta tarde no Parque Mutirama para acompanhar os serviços de vistoria que estão sendo realizados pela empresa gaúcha Belle Engenharia. A visita tem a intenção de verificar se os laudos sobre as situações dos 32 brinquedos do local estão sendo feitos da maneira adequada, com a presença de engenheiro responsável, e ainda se estão sendo atendidos, por parte da Agência Municipal de Turismo e Lazer (Agetul) os requisitos necessários para a manutenção das atrações.

Essa é a primeira vez que o Crea-GO esteve com uma equipe completa no parque desde o seu fechamento, em julho do ano passado após acidente que deixou 13 pessoas feridas com o rompimento de peças do Twister. Até então, o acompanhamento, segundo a administração do parque, vinha sendo feito, mas por técnicos em separado. Na visita de hoje, os representantes da entidade analisaram os 17 laudos que já estão prontos e depois acompanharam o serviço dos funcionários da Belle Engenharia, que estavam desmontando a Torre, nesta tarde.

Nenhum representante da entidade se posicionou sobre a visita, o que só deverá ser feito depois de todo o trabalho de vistoria ser finalizado, o que ainda não tem data estimada. A Belle Engenharia deve entregar os outros 15 laudos que faltam até o final deste mês. A manutenção dos brinquedos vai ser feita em paralelo com a realização do desmonte e montagem das atrações e, diferente do que prometia a reabertura até o final deste mês, a previsão agora é incerta, mas com a expectativa de deixar o local funcionando em abril.