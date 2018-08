Cidades Crânio humano é encontrado no setor Marechal Rondon, em Goiânia O caso será investigado pela Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH)

Um crânio humano foi encontrado por uma criança na tarde deste sábado (25) em uma estrada vicinal localizada próxima ao cruzamento entre as Avenidas Leste Oeste e República do Líbano, no setor Marechal Rondon, em Goiânia. De acordo com a Polícia Civil, ao perceber os ossos no local, a criança avisou o tio, que acionou uma equipe da Polícia Militar, que isolou o loca...