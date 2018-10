Cidades Cozinheiro é suspeito de ordenar assalto que terminou com morte de empresária em Aparecida Funcionário de restaurante gerenciado pelo marido da vítima Shirley da Silva Gonçalves, teria avisado dois jovens sobre dinheiro na casa. Trio nega participação no crime

O cozinheiro Josué de Souza Mota, de 24 anos, é, de acordo com as investigações do 4º Distrito Policial (DP) de Aparecida de Goiânia, o suspeito de ser o mandante do assalto à casa da empresária Shirley da Silva Gonçalves, que terminou com a morte dela. O crime ocorreu na noite da última quarta-feira (3) quando ela e o marido, o empresário Sérgio Dias de Alecrim, de ...