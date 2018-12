Vida Urbana Corte decide contra aumento em razão de notificação por carta Tribunal defere cautelar parcial em favor da OAB-GO e entende que fim de descontos no cálculo só é válido se Paço comprovar aumento do valor venal

A Prefeitura de Goiânia só poderá calcular o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2019 com o valor integral da planta de valores imobiliários (PVI) de 2015 se comprovar, com fiscalização, que o imóvel teve aumento de valor venal. Assim, a simples declaração de mudança física no site do Paço Municipal, conforme indica a carta de notificação enviada pela Secretaria...