Cidades Corregedoria vai investigar suposta “encoxada” de PM em mulher no metrô; assista 🎥 Em nota oficial, a corregedoria informou que teve acesso ao vídeo do suposto assédio sexual e está acompanhando o caso

Um policial fardado foi filmado durante um suposto caso de assédio sexual dentro de um vagão do metrô de Belo Horizonte. O caso está sendo apurado pela Corregedoria da Polícia Militar (PM) de Minas Gerais. As informações são do jornal Estado de Minas. O vídeo foi feito por outro passageiro que testemunhou a cena. Nas imagens, o policial aparece em pé com um ce...