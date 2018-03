Corredores preferenciais de transporte coletivo em Goiânia param na burocracia

A burocracia para início dos processos licitatórios para a realização dos projetos executivos de cinco corredores preferenciais de transporte coletivo em Goiânia deve adiar o início das obras para 2019. Os editais de licitação já estiveram prontos por duas vezes, mas mesmo assim não chegaram a ser abertos pela Prefeitura. A situação ocorre mesmo com verba já liberada pelo governo federal, via Ministério das Cidades, em um total de R$ 112 milhões, e sem que necessitasse de qualquer contrapartida da administração municipal, ou seja, mesmo com a crise financeira alegada pela gestão, os corredores poderiam avançar.

As obras incluem os corredores 85, T-63, T-9, Independência e 24 de Outubro, que ficaram perto de ser licitados ainda em 2015 e 2016, na gestão do ex-prefeito Paulo Garcia (PT), mas a incerteza sobre a liberação das verbas federais segurou o processo. Dos corredores preferenciais, apenas o T-7 foi licitado e voltou a receber obras no mês passado, após mais de um ano de paralisação. No entanto, depois disso, o governo federal, em razão de entendimento da Controladoria Geral da União (CGU) de que o processo não poderia mais ser pelo Regime Diferenciado de Contratações (RDC), foi necessário refazer todo o edital.

A diferença é que o RDC, elaborado pela União em razão da Copa do Mundo de Futebol em 2014, permitia que as administrações fizessem apenas um projeto básico e uma única licitação, em que a empresa vencedora elaboraria o projeto executivo ao mesmo tempo que realiza a execução da obra. É sob este regime, por exemplo, que ocorrem as obras do Corredor T-7, licitada em 2015, e do BRT Norte-Sul, cujo processo foi em 2014. Como as licitações dos demais corredores de mobilidade não foram feitas, a CGU entendeu que se perdeu o direito de utilizar o RDC.

Em razão disso, o Ministério das Cidades chegou a reter o dinheiro até que o processo fosse legalizado. Para que isso seja feito, a construção dos corredores deve passar por dois processos licitatórios. O primeiro deles, que deve ocorrer ainda neste ano, é para que as empresas vencedoras elaborem os projetos executivos, feitos a partir dos projetos básicos feitos em 2014 pela Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC). No ano passado, os técnicos da CMTC chegaram a elaborar os editais de licitação para cada um dos cinco corredores.

Processos

O entendimento é de que não se pode fazer um único processo para os cinco corredores justamente para acatar a determinação dos órgãos de controle. Esses editais ficaram prontos em junho e foram enviados à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra), que desde o início da gestão Iris Rezende (MDB) assumiu a responsabilidade pela execução das obras de mobilidade, antes a cargo da CMTC, com exceção do BRT Norte-Sul, que possuía uma unidade administrativa própria no Paço Municipal.

Os processos dos corredores chegaram a ser assinados pelo então secretário Fernando Cozzetti, da Seinfra, mas foram engavetados pela Secretaria Municipal de Administração (Semad). Isso ocorreu porque, em julho do ano passado, o prefeito Iris elaborou novas regras para a realização dos editais de licitação na Prefeitura e, assim, todos os processos que já estavam finalizados tiveram de retornar para os técnicos para serem refeitos. Esse trabalho durou até o final de 2017.

Desde janeiro deste ano, por outro lado, os cinco editais para as licitações da realização dos projetos executivos dos corredores preferenciais estão prontos e encaminhados para o agora secretário da Seinfra, Francisco Ivo Cajango Guedes, mas até então eles não foram assinados. Apesar da verba ser da União e estar garantida, como elas passam pelas contas municipais, necessitam constar no orçamento da Prefeitura, segundo a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e, por isso o secretário precisa autorizar os empenhos dos valores.

O POPULAR apurou que Guedes aguarda uma conversa com o prefeito Iris para saber se pode dar andamento nos processos, ao mesmo tempo, há um entendimento entre os técnicos que a falta da assinatura se dá porque ele ainda não está efetivado no cargo e, por isso, aguardaria uma definição para prosseguir com as licitações. Em nota, a Seinfra informa que “dará prosseguimento à assinatura dos editais e após a abertura do processo licitatório apresentará o cronograma das obras de acordo com a especificidade de cada corredor”. Os processos serão acompanhados “pela Comissão Especial de Gestão e Acompanhamento de Obras Públicas e pelo prefeito Iris Rezende”.

Obras devem ficar para 2019

Com os processos de elaboração dos projetos executivos dos corredores preferenciais ainda emperrados, as execuções das obras, que devem ser licitadas a parte, devem ficar apenas para o próximo ano. Técnicos da Prefeitura ainda acreditam que ao menos a licitação das obras pode ser iniciada ainda neste ano. Isso porque assim que os projetos executivos forem sendo feitos, com ao menos o esboço, já é possível iniciar o processo de elaboração dos editais licitatórios para a execução.

De acordo com as regras de licitação, a elaboração dos projetos executivos das obras não podem custar mais do que 4% do total das construções. Assim, apenas para a realização desse primeiro processo licitatório custaria cerca de R$ 4,4 milhões. As empresas que vencerem essas licitações não poderão participar dos processos para a execução das obras dos corredores preferenciais.

Em alguns locais, como nos corredores 85 e T-63, parte dos serviços já foram executados com verbas municipais entre 2014 e 2015, e inclusive apresentam fiscalização eletrônica em diversos pontos e as faixas preferenciais sinalizadas. No entanto, a elaboração do projeto ainda deve levar em conta a criação dos trechos cicláveis, as calçadas e a inserção de mobiliário urbano. O único corredor de transporte coletivo considerado pronto pelos técnicos do Paço Municipal é o Universitário, entre a Praça Cívica e a Praça da Bíblia, realizado em 2012.

À espera de liberação

Além dos entraves burocráticos internos da Prefeitura, um dos cinco corredores, para a implantação de todo o projeto, necessita ainda de aprovação do Estado de Goiás, via Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop). O Corredor T-9, em seu projeto básico, tem como itinerário a avenida que dá nome à obra, passa pelo Terminal Bandeiras e vai até o Terminal Garavelo, passando pela Avenida dos Alpes e chegando à GO-040. É em razão de passar pela rodovia de responsabilidade do Estado que é necessária a liberação do ente governamental.

Em 2014, a Prefeitura chegou a iniciar uma conversa com o governo para tentar a liberação do uso do trecho, o que não foi possível na época. Como as licitações dos corredores não chegaram sequer a ser publicadas, as conversas não chegaram a ser retomadas. Agora, os técnicos da Prefeitura esperam uma definição sobre os processos licitatórios dos projetos, especificamente do Corredor T-9, para reiniciar o diálogo e tentar o convencimento sobre o uso da rodovia. Pelo projeto básico feito pela Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), o Corredor T-9 deve beneficiar mais de 103 mil pessoas, em um total de 11 quilômetros (km).

Trabalhos na Avenida T-7 seguem em ritmo lento

O único dos corredores preferenciais projetados para Goiânia que foi licitado e segue em obras é o Corredor T-7. Retomada no mês passado, a construção é prossegue em ritmo lento, mas dentro do que foi programado com a Prefeitura. A expectativa é que se tenha um reforço nos trabalhos ainda neste mês, com a expectativa do fim do período chuvoso na capital. A previsão é que a obra seja entregue para a população em outubro.

Com o início da construção em fevereiro de 2015, a previsão inicial era de que a finalização fosse feita no início de 2016, mas o primeiro adiamento foi de entrega para o final deste mesmo ano. Em outubro de 2016, no entanto, a obra ficou paralisada pela falta de repasses das verbas. Mesmo tendo recursos garantidos da União, via Caixa Econômica Federal (CEF), e a instituição repassando o dinheiro para a Prefeitura, o mesmo não chegava à Jofege Engenharia, responsável pelo projeto executivo e realização da obra.

A paralisação durou ainda por todo o ano de 2017 e chegou a ser anunciado o seu retorno em outubro do ano passado. Isso se deu após negociação da empresa com o Paço, que garantia os repasses em dia pela obra. No entanto, a gestão optou por negociar sem a realização de aditivos no contrato, o que aumentaria a verba em 10% ao ano. Programada para custar cerca de R$ 30 milhões, a repactuação do acordo chegou a um valor menor, de R$ 29 milhões. Assim, a empresa não retomou os trabalhos e foi necessária uma nova negociação.

O Ministério das Cidades, liderado pelo deputado federal goiano Alexandre Baldy (sem partido), liberou o montante de R$ 32 milhões para obra, sendo assim retomada. Técnicos da Prefeitura, no entanto, acreditam que para conseguir manter a previsão de entrega para ainda neste ano é necessário reforçar o ritmo da construção, o que não deve ser feito devido a realidade financeira da Prefeitura.

Já que a verba já havia sido repassada ao Paço em 2016, cabe à administração municipal recompor o montante para a empresa. Além disso, ainda falta a realização de serviços pesados no Corredor T-7, como a pavimentação de boa parte do trecho da avenida que dá nome à obra e até a chegada ao Terminal Bandeiras, e ainda o lançamento da drenagem no Córrego Cascavel, no Jardim América. O trecho cicloviário, no entanto, está bem adiantado, com a parte da ciclovia pronta, mas necessitando de reparos, e a realização das ciclorrotas.