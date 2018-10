Cidades Corpos de dez detentos mortos em confronto no Tocantins serão levados para o IML, afirma governo Um chefe de plantão e uma professora que leciona na unidade ainda estão sendo feitos reféns pelos presos

O governo do Tocantins confirmou, nesta terça-feira (2), que 10 detentos da Unidade de Tratamento Penal Barra da Grota foram mortos após entrarem em confronto com as equipes do 2° Batalhão PM, do Batalhão Rodoviário (BPMRED), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) e da Companhia Independente de Operações Especiais (CIOE), bem como policiais civis, por meio do Centro I...