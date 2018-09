Cidades Corpo encontrado no Parque Areião seria de ex-detento que morava na rua Testemunhas relataram que Edson teria problemas com vício em bebidas alcoólicas

Causas naturais seriam a razão da morte do morador de rua encontrado morto na tarde de hoje (17), no Parque Areião, em Goiânia. De acordo com a Polícia Civil (PC), outros dois moradores de rua afirmaram que conheciam o homem, que atendia pelo nome de Edson. Eles relataram que Edson era ex-detento da Casa do Albergado e teria problemas com vício em bebidas a...