Cidades Corpo em estado de decomposição é encontrado em residência no Setor Leste Universitário, em Goiânia O cheiro começou a incomodar os vizinhos, que resolveram ligar para a polícia

Um corpo foi encontrado dentro de uma residência no Setor Leste Universitário em Goiânia, na tarde desta quarta-feira (29). De acordo com a Polícia Civil (PC) o corpo já estava no local há cerca de 3 dias, em estado de decomposição avançado. O cheiro começou a incomodar os vizinhos, que resolveram ligar para a polícia. Segundo a corporação, a vítima é um homem de apr...